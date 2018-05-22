Путин готовит свое выступление на ПМЭФ — Песков
Москва, 22 мая, 2018, 15:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин готовит свое выступление на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
По его словам, у Путина днем 22 мая будет несколько встреч закрытого характера и подготовка к форуму в Санкт-Петербурге, где он выступит на главной сессии.
Подробная программа форума станет известна позднее, уточнил Песков.
ПМЭФ проводится с 1997 года. В 2018 году форум состоится 24−26 мая, ожидается присутствие ряда глав государств, в частности, президента Франции Эммануэля Макрона.