Луганск, 22 мая, 2018, 15:32 — ИА Регнум. В Донбассе погиб солдат ВСУ, подорвавшийся на мине, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник АндрейМарочко, сообщает 22 мая «Луганский информационный центр».

Цитата из х/ф «Собачье сердце». Реж. Альберто Латтуада. 1976. Италия Врач-изверг

По его словам, в зоне «операции оккупационных сил» солдат ВСУ подорвался на мине, однако врачи не смогли спасти его. Медики неправильно наложили жгут, их-за военнослужащий скончался от потери крови. Инцидент произошел в 14-й отдельной механизированной бригаде в районе Золотого.

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Напомним, ранее в районе Авдеевки подорвался автомобиль военнослужащих НАТО. В результате погибли трое канадских военных НАТО, ранены были двое солдат из США и трое украинских военнослужащих.