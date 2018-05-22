Калининград, 22 мая, 2018, 15:33 — ИА Регнум. Увековечить память наших предков — героев битвы при Рудау на территории современной Калининградской области — наш исторический долг. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал заместитель главного редактора международного научного журнала «Исторический формат» Максим Жих (Санкт-Петербург), комментируя спор в Калининградской области по поводу сохранения памяти о героях средневекового сражения, являвшихся предками русских.

Geocaching.su Памятник погибшим тевтонцам в пос. Озерово под Калининградом. На камне выбито: Schlacht bei Rudau, 1370 (Битва при Рудау, 1370)

Напомним, на минувшей неделе калининградские краеведы и чиновники обсудили инициативу регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) установить памятные знаки защитникам Отечества, погибшим на территории российского эксклава в разные периоды времени.

Речь, в частности, зашла о битве при Рудау, состоявшейся в феврале 1370 года у замка Рудау (Рудава) на Самбийском полуострове — ныне это поселок Мельниково Зеленоградского района Калининградской области. Сражение произошло между войсками Тевтонского ордена и ратью Великого княжества Литовского и Русского. Согласно хроникам, в битве погибло более 5 тыс. русинов, сражавшихся против рыцарей-агрессоров.

Против инициативы ВООПиК выступил руководитель Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов.

«Ветеранов битвы при Рудау конца 14-го века — не увековечим, — заявил он на заседании в Общественной палате. — Это огромная титаническая работа».

В разговоре с корреспондентом радио «Русский край» Маслов охарактеризовал предложение общественников так:

«Я понимаю, где болтовня, а где реальные дела».

Историк из Петербурга Максим Жих считает, что битва при Рудау заслуживает того, чтобы быть увековеченной в России.

«Это один из первых известных по источникам случаев проникновения русинов — предков современных русских, белорусов и украинцев — на территорию современной Калининградской области, — прокомментировал ИА REGNUM Жих. — Поэтому это историческое событие, безусловно, заслуживает того, чтобы сохраняться в исторической памяти в России в целом и в первую очередь — в Калининградской области».

По его словам, русины — имя, которым называли себя жители Киевской Руси.

«Когда западные земли Древней Руси вошли в состав Великого княжества Литовского, их жители продолжали называть себя русинами. Собственно литовцы в этом государстве составляли лишь около 1/10 части населения, а около 90% населения, то есть подавляющее большинство, представляли русины. Западнорусский диалект господствовал в языковой жизни и письменной культуре этого государства», — уточнил замглавного редактора «Исторического формата».

Что касается армии Великого княжества Литовского, то, по словам собеседника ИА REGNUM, большую ее часть составляли русины.

«Русины и литовцы бок о бок боролись против немецкой экспансии, отстаивали свою свободу и независимость, также как к северо-востоку от них с наступлением немцев боролись псковичи и новгородцы, и одним из эпизодов этой борьбы является прославленная победа Александра Невского на Чудском озере в 1242 году», — продолжил Жих.

По его мнению, битва при Рудау сыграла историческую роль, сопоставимую по значению с Ледовым побоищем.

«Битва занимает важное место в истории борьбы предков современных белорусов, русских и украинцев против Тевтонского ордена. Орден понёс значительные потери. Были убиты орденский маршал Хеннинг Шиндекопф, ряд военачальников и рыцарей, множество простых воинов. Наступление ордена на славянские земли было приостановлено», — сказал историк.

Поскольку большая часть войска Великого княжества Литовского и Русского в этой битве состояла из русинов, они же составили большинство погибших.

«Достойно увековечить память своих предков, погибших в борьбе за свободу и право на собственное государственное развитие древнерусских земель — наш исторический долг», — подытожил Максим Жих.

В свою очередь председатель регионального отделения ВООПиК Михаил Черенков сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что «очень важно популяризировать битву при Рудау в сегодняшней сложной геополитической обстановке».

«Сегодня, когда современная Литва настроена враждебно по отношению к России, мы имеем историческое событие, которое объединяет и русских, и литовцев. И русские, и литовцы в битве при Рудау сражались плечом к плечу против агрессоров-крестоносцев. Отбрасывать такой повод для объединения усилий в популяризации исторического места на территории Калининградской области, которое связано с Россией и Литвой, мне кажется, по меньшей мере, недальновидно», — сказал Черенков.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что в Калининградской области сохранился памятный знак крестоносцам, погибшим в битве при Рудау. Стела была установлена властями Восточной Пруссии на месте гибели маршала ордена Шиндекопфа.