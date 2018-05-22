Мадрид, 22 мая, 2018, 15:26 — ИА Регнум. В докладе, распространенном 21 мая Национальным разведывательным центром (CNI) Испании впервые официально утверждается, что Россия вмешивалась в каталонский конфликт на стороне сепаратистов с целью дестабилизации обстановки в стране, пишет газета ABC.

Шествие сторонников независимости Каталонии. Барселона

«Кажется доказанным присутствие активистов, патронируемых российскими институтами, в медийном оповещении конфликта, производного от сложившейся в Каталонии в течение 2017 года ситуации как последствия отдаления от конституционной законности определенных автономных каталонских учреждений», — говорится в отчете Национального криптологического центра, подчиняющегося CNI.

В докладе говорится, что Испания — жертва гибридной войны, и каталонский кризис стал ее наибольшим выражением. Внешние силы вмешивались, чтобы оказывать влияние на общественное мнение и поляризовать общество.

Напомним, кризис в Каталонии продолжается с осени прошлого года. 1 октября по итогам референдума Каталония объявила о своей независимости от Испании. Мадрид не признал заявление властей автономии.