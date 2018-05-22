Москва, 22 мая, 2018, 15:09 — ИА Регнум. В апреле 2018 года в России объем «свободных» денег в среднестатической семье достиг размера в 26 тыс. 300 рублей. Среднегодовое значение достигло отметки в 22 тыс. рублей. По сравнению с I кварталом 2018 года размер свободных денег существенно подрос в апреле — на 40% по сравнению с январем и на 20% по сравнению с мартом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Так, в городах-миллионниках значение индекса свободных денег (ИСД) в апреле поднялось с 28,6 тыс. рублей до 33,6 тыс. рублей. В полумиллионниках — до 28,8 тыс. рублей после 23,2 тыс. рублей двумя месяцами ранее. В городах с населением 100−500 тыс. человек объем свободных денег в апреле составил 18 тыс. рублей против 14,6 тыс. рублей в феврале-марте.

Индекс свободных денег по итогам четырех месяцев 2018 года в мегаполисах составил 31 тыс. рублей, в полумиллионниках — 24 тыс. рублей, в стотысячниках — 14,9 тыс. рублей.

Стоит отметить, что «свободные» деньги — это деньги, которые остаются в семьях после покупки необходимых продуктов питания, товаров, оплаты ЖКХ и других обязательных трат. Это те средства, которые семья может потрать на отдых, развлечения, ремонт или отложить на крупную покупку.

Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 30 тыс. жителей России, 11 тыс. 500 домохозяйств в 190 городах с населением более 10 тыс. человек. Исследование проведено в апреле 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, две трети семей (66%) в России считают, что нормально могли бы жить при ежемесячном заработке в размере 45−120 тыс. рублей. Еще 13% комфортно ощущают себя, зарабатывая более 120 тыс. рублей на семью.

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