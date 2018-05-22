Ереван, 22 мая, 2018, 15:08 — ИА Регнум. В мае состоятся визиты президента и премьер-министра Армении в Грузию. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян на брифинге 22 мая.

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25−26 мая состоится визит президента Армении Армена Саркисяна в Тбилиси для участия в мероприятиях, приуроченных к 100-летию независимости Грузии.

30−31 мая состоится официальный визит премьер-министра Никола Пашиняна в Грузию.

10 мая, через два дня после того как парламент Армении утвердил Пашиняна на посту премьер-министра, глава правительства в интервью грузинскому телеканалу «Пирвели архи» (Первый Канал) заявил, что братские отношения между Грузией и Арменией должны развиваться, поскольку «мы являемся братскими странами и партнерами».

«В программе нашей партии Грузия играет решающую роль для Армении», — сказал Пашинян.

Он также отметил, что отношения между странами должны развиваться вне зависимости от геополитических факторов. Он также пригласил своего грузинского коллегу Гиоргия Квирикашвили в Армению и выразил надежду, что он также получит такое приглашение из Грузии.