Владимир, 22 мая, 2018, 14:56 — ИА Регнум. Владимирская область стала «лидером» по переносам сроков решения проблемы обманутых дольщиков. Об этом 21 мая со ссылкой на директора департамента жилищной политики министерства строительства Ольгу Корниенко сообщила «Российская газета». Подобные проблемы наблюдаются в Ярославской и Архангельской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

По словам Ольги Корниенко, Минстрой вернет нескольким регионам «дорожные карты», так как чиновников не устраивают графики достройки проблемных объектов.

«Мы возвращаем ряду субъектов «дорожные карты» на доработку, так как не указан срок восстановления прав граждан, либо не указана причина переноса срока завершения строительства», — цитирует издание Ольгу Корниенко.

По данным владимирского портала «Зебра ТВ», в регионе не спешат с достройкой 17 домов.

Напомним, что на пресс-конференции в конце декабря 2018 года губернатор Светлана Орлова сообщила, что в регионе осталось 127 дольщиков, чьи проблемы надо решить. При этом глава области почему-то опровергла, что, например, в Коврове есть проблемы. Словами о том, что в городе нет обманутых дольщиков, Светлана Орлова прокомментировала одиночный пикет обманутого дольщика из Коврова. Пикет состоялся прямо на пороге администрации региона в день пресс-конференции.

Стоит отметить, что число обманутых дольщиков, которое озвучила Светлана Орлова в конце 2017 года, идентично тому, называлось еще в начале 2017 года. В феврале 2017 года вице-губернатор Владимирской области Александр Лобаков сообщил, что в 2013 году в реестре обманутых дольщиков Владимирской области было 408 человек. За три года удалось помочь получить свои квартиры 281 человеку. Сейчас в реестре 127 человек. Чиновник тогда выразил надежду, что решить их проблемы удастся до конца 2017 года.

При этом уже в ноябре 2017 года администрация называла другие сроки. Например, в интервью газете «Владимирские ведомости» вице-губернатор Ренат Чагаев сказал, что решить проблему намерены до конца 2018 года.