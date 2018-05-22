Москва, 22 мая, 2018, 15:11 — ИА Регнум. Россия вряд ли сможет ощутимо воздействовать на американскую экономику, если прибегнет к контрсанкциям, считает доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС Сергей Хестанов. Об этом он 22 мая заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Госдума РФ в третьем чтении приняла законопроект о контрмерах в ответ на санкции США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Потребительская корзина

«Я достаточно скептично оцениваю рациональность принятия подобных законопроектов, поскольку экономика РФ заметно меньше американской, и обмен какими-то ограничениями ведёт к тому, что, как правило, российская экономика страдает сильнее, — сказал Хестанов. — Сам же законопроект специфичен тем, что он носит рамочный характер. То есть, помимо собственно законопроекта, будут какие-то решения исполнительной власти, которые и будут определять его применение».

Хестанов допустил также, что после того, как положения этого документа вступят в силу, в РФ не исключён рост цен на некоторые категории товаров.

«Любое снижение предложения всегда создаёт потенциальную возможность для удорожания товаров, — сказал Хестанов. — Кроме того, экономика США примерно в 10 раз больше российской, и, соответственно, вряд ли эти ограничительные меры будут хоть сколько-нибудь заметно воздействовать на американскую экономику. У нас есть опыт применения ограничительных мер в отношении европейской сельхозпродукции. Максимальный теоретический ущерб, который эти меры могли нанести экономике Евросоюза, это 0,04% процента ВВП. Это настолько незначительная величина, что она находится в пределах погрешности измерений. В то же время граждане РФ сполна познали и рост цен на продовольственную продукцию, и снижение ассортимента, и заметное снижение качества. Именно поэтому опасения, высказанные представителями организации, которая объединяет участников российской розничной торговли, вполне обоснованы».

Напомним, как заявили представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), цены на товары в России могут вырасти из-за закона о контрсанкциях, и причиной тому станут дополнительные расходы ритейлеров, которые увеличатся из-за необходимости усилить контроль за поставщиками, которые могут поставлять запрещённые импортные товары, и управлять рисками ввиду возможных штрафов.

В АКОРТ убеждены, что закон в целом окажет негативное воздействие на торговлю на внутреннем рынке.

Отметим также, что законопроект о контрмерах в ответ на санкции США Госдума РФ приняла в третьем чтении 22 мая.