Оренбург, 22 мая, 2018, 15:00 — ИА Регнум. В Оренбургской области задержана группа из девяти человек, которые подозреваются в организации деятельности запрещенного религиозного объединения экстремистской направленности «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Оренбургской области Анжелика Линькова, возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ — части 1 стати 282.2 УК РФ «Организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности»; части 2 статьи 282.2 УК РФ «Участия лиц в деятельности МРО «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также части 1 статьи 282.3 УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности».

Задержание

Деятельность запрещенной организации выявили сотрудники УФСБ по региону и полиция. По данным следствия, подозреваемые оренбуржцы с апреля 2017 года по настоящее время на территории Оренбургской области организовывали деятельность структурного подразделения МРО «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они проводили собрания и вербовали новых членов. По месту жительства задержанных граждан провели обыски, во время которых изъяты большой объем литературы, электронные носители информации.

В настоящее время в отношении всей группы избрана мера пресечения. Два человека находятся под стражей, один — под домашним арестом. Остальные подозреваемые — под подпиской о невыезде.

Добавим, решением Верховного Суда РФ от 20 апреля 2017 года деятельность религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запрещена.