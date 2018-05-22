Москва, 22 мая, 2018, 14:55 — ИА Регнум. Алексей Кудрин на посту председателя Счетной палаты намерен покинуть большинство общественных объединений, при этом планирует остаться в составе двух-трех институтах, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Я выйду из большинства фондов и общественных организаций… Я уже оставил полномочия председателя наблюдательного совета Московской биржи», — сообщил Кудрин, указав на то, что уже покинул Фонд Кудрина.

Кудрин заверил, что намерен строго выполнить требования, которые предъявляются к работе на государственной службе.

«В течение того срока, который отведен законодательством, я покину большинство основных советов. Возможно, останусь в двух-трех институтах, связанных с образовательной и научной деятельностью», — добавил Кудрин, отметив, что решение будет принято в течение ближайших двух-трех месяцев.

Госдума приняла постановление о назначении Кудрина на пост председателя Счетной палаты.