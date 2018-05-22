Москва, 22 мая, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Россия заинтересована в участии компании Airbus в создании спутниковой системы «Эфир» по покрытию Земли высокоскоростным доступом в интернет, сообщил 22 мая заместитель гендиректора компании «Российские космические системы» (РКС) Евгений Нестеров на конференции в Москве. Об этом сообщает «Коммерсант».

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По словам Нестерова, реализация амбициозного проекта потребует зарубежных технологий, которые могут быть локализованы в России.

Напомним, сегодня в Москве прошла презентация проекта, который позиционируется как конкурент зарубежных систем OneWeb Satellites и Starlink. Известно, что Airbus участвовала в первом из них.

В рамках российского проекта предполагается создание 288 космических аппаратов с орбитой на высоте 870 км. По первоначальному плану глобальная система может быть создана к 2025 году.