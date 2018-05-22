Кишинёв, 22 мая, 2018, 14:36 — ИА Регнум. Правящая в Молдавии Демократическая партия, не станет публично поддерживать ни одного из кандидатов в мэры Кишинева, прошедших во второй тур. Как сообщил 22 мая на пресс-конференции глава предвыборного штаба Демпартии Владимир Чеботарь, у партии есть позиция о том, кого надо поддержать, но она будет доведена до членов партии по внутрипартийным каналам, передает корреспондент ИА REGNUM.

Человек в тени

Чеботарь добавил, что демократы не станут называть своего фаворита публично, чтобы их позиция не была «искажена, как это всегда происходит». Он также назвал тревожным фактором низкую явку на выборах в Кишиневе. Это, по словам Чеботаря, — выход для всего политического класса, особенно в канун намеченных на конец года парламентских выборов.

Он не стал комментировать провал фактически поддержанной демократами кандидатуры — бывшей и.о. мэра Кишинева Сильвии Раду. Чеботарь заверил, что у демократов на этих выборах «не было фаворита», и они «намеренно дистанцировались от этой кампании».

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедших 20 мая выборах мэра столицы Молдавии Кишинева наибольшее число голосов набрали кандидат-социалист Ион Чебан и лидер оппозиционной Платформы «Достоинство и правда» (DA) Андрей Нэстасе, которые теперь поборются на пост градоначальника во втором туре. Чебан набрал 40,97% голосов, Нэстасе — 32,12%. Бывшая и.о. мэра Сильвия Раду, поддержанная правящей Демпартией и ее лидером Владимиром Плахотнюком, считавшаяся одним из фаворитов гонки, получила лишь 17,65% голосов.

Антиолигархический кандидат Андрей Нэстасе уже назвал Чебана согласованным кандидатом президента-социалиста Игоря Додона и лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка.

Сам Нэстасе известен как самый жесткий и непримиримый противник Плахотнюка из числа молдавских политиков, и именно против него была направлена информационная кампания демократов в канун первого тура выборов.