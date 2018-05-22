Секрет Полишинеля: кто «теневой кандидат» Плахотнюка на выборах в Кишиневе?
Кишинёв, 22 мая, 2018, 14:36 — ИА Регнум. Правящая в Молдавии Демократическая партия, не станет публично поддерживать ни одного из кандидатов в мэры Кишинева, прошедших во второй тур. Как сообщил 22 мая на пресс-конференции глава предвыборного штаба Демпартии Владимир Чеботарь, у партии есть позиция о том, кого надо поддержать, но она будет доведена до членов партии по внутрипартийным каналам, передает корреспондент ИА REGNUM.
Чеботарь добавил, что демократы не станут называть своего фаворита публично, чтобы их позиция не была «искажена, как это всегда происходит». Он также назвал тревожным фактором низкую явку на выборах в Кишиневе. Это, по словам Чеботаря, — выход для всего политического класса, особенно в канун намеченных на конец года парламентских выборов.
Он не стал комментировать провал фактически поддержанной демократами кандидатуры — бывшей и.о. мэра Кишинева Сильвии Раду. Чеботарь заверил, что у демократов на этих выборах «не было фаворита», и они «намеренно дистанцировались от этой кампании».
Как сообщало ИА REGNUM, на прошедших 20 мая выборах мэра столицы Молдавии Кишинева наибольшее число голосов набрали кандидат-социалист Ион Чебан и лидер оппозиционной Платформы «Достоинство и правда» (DA) Андрей Нэстасе, которые теперь поборются на пост градоначальника во втором туре. Чебан набрал 40,97% голосов, Нэстасе — 32,12%. Бывшая и.о. мэра Сильвия Раду, поддержанная правящей Демпартией и ее лидером Владимиром Плахотнюком, считавшаяся одним из фаворитов гонки, получила лишь 17,65% голосов.
Антиолигархический кандидат Андрей Нэстасе уже назвал Чебана согласованным кандидатом президента-социалиста Игоря Додона и лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка.
Сам Нэстасе известен как самый жесткий и непримиримый противник Плахотнюка из числа молдавских политиков, и именно против него была направлена информационная кампания демократов в канун первого тура выборов.