Москва, 22 мая, 2018, 14:29 — ИА Регнум. Рост стоимости бензина обусловлен сезонным фактором, а также повышением цены на нефть в мире. После просадки в январе текущего года баррель Brent постепенно дорожает и по итогу мая с начала 2018 года уже вырос на 20,5%. Кроме того, ключевым триггером повышения цена на бензин в РФ стало завершение президентских выборов в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО ЦСИТ (Центр современных инвестиционных технологий) Денис Владимиров.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Буквально на следующий день после выборов, 19 марта, ценник изменился в большую сторону. Кроме того, стоит отметить, что цена повышается и на оптовом рынке. Так, по итогам прошлой недели оптовые цены на бензин в России выросли: на бензин «Нормаль-80» — 42,29 тыс. рублей за тонну (рост на 340 рублей), на «Премиум-95» — 53,911 тыс. рублей за тонну (рост на 1,884 тыс. рублей), на летнее дизтопливо — 49,419 тыс. рублей за тонну (рост на 273 рубля). Наибольший рост отмечен на бензин «Регуляр-92» +1,959 тыс. рублей — до 53,594 тыс. рублей за тонну», — привел цифры эксперт.

Нужно понимать, что с удорожанием фьючерсов на поставку нефти в июле и августе на мировой арене, на локальном рынке цена на энергоресурсы также будет умеренно повышаться. Хотя, как позитивный фактор отметим то, что укрепление российской валюты на протяжении мая будет сдерживать рост стоимости бензина в стране.

«К концу 2018 года динамика нефти, более вероятно, сохранит восходящую динамику с достижением отметки 88−90 долларов за баррель Brent. А вот стоимость бензина в РФ до конца года вряд ли превысит 45 рублей за литр АИ-95. Оптимистичный прогноз по цене на бензин обусловлен умеренно-оптимистичными ожиданиям колебания курса доллара США в России», — высказал свое мнение Владимиров.

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