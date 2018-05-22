Барнаул, 22 мая, 2018, 14:29 — ИА Регнум. Сибирский полпред Сергей Меняйло отметил Барнаул в списке регионов, которые в установленные сроки и с надлежащим качеством реализуют приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», сообщает сайт правительства Алтайского края.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пешеходный переход на Речном вокзале в Барнауле

На совещании, посвящённом реализации этого проекта, полпред сообщил также, что за первый год доля улично-дорожной сети, отвечающей требованиям нормативного технического состояния в сибирских агломерациях увеличилась с 36% до 47%. В связи с этим полпред рекомендовал руководителям органов исполнительной власти и в дальнейшем ориентироваться на мнение и оценку населения, а также лучше информировать о планах дорожных работ, сроках их выполнения.

«Необходимо создать максимально прозрачную систему расходования средств региональных дорожных фондов, в особенности средств бюджетной поддержки приоритетного проекта», — подчеркнул Сергей Меняйло.

Напомним, на 2018 год в Барнауле по проекту «Безопасные и качественные дороги» планируется отремонтировать 41 проезжую часть, это позволит привести в нормативное состояние 53%дорог краевого центра. Из федерального бюджета на эти цели планируют выделить 765 млн руб. Вместе с тем, даже с учетом беспрецедентно большого объема дорожных работ, выполненных в 2017 году и планов на текущий, в нормативное состояние удастся привести лишь немногим более 50% трасс столицы Алтайского края.

В проекте «Безопасные и качественные дороги» в Сибирском федеральном округе участвуют девять агломераций — Барнаульская, Иркутская, Кемеровская, Красноярская, Новокузнецкая, Новосибирская, Омская, Томская и Улан-Удэнская. На 2018 год в Сибири запланировано реконструировать и отремонтировать 950 километров автодорог. На эти цели будет направлено 15,3 миллиарда рублей (7,3 миллиарда — из федерального бюджета, 8 миллиардов — софинансирование регионов).