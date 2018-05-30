Москва, 31 мая, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 31 мая, проводится международная акция по борьбе с курением — Всемирный день без табака. Его установила в 1987 году Всемирная организация здравоохранения, чтобы привлечь внимание к табачной эпидемии и ее смертельным последствиям.

Ян Брейгель Младший. Сатира на курильщиков

Тема Всемирного дня без табака в этом году — «Табак и болезни сердца». Кампания направлена на повышение осведомленности в отношении связи между табаком и болезнями сердца, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Начала курить в подростковом возрасте из интереса. Особо сигареты не привлекли, но иногда за компанию с друзьями курила. Заядлым курильщиком стала годам к 25. Не раз хотела бросить, но постоянно срывалась. И сейчас есть желание бросить, но ни разу даже не задумывалась, почему я этого не делаю. Всегда откладываю до следующего понедельника. Но этот понедельник до сих пор не наступил», — поделилась Светлана Д.

«Решение бросить пришло в первый же день, когда начал курить. Думаю, так у каждого курильщика: и у тех, кто курит недавно, и у тех, кто уже столкнулся с проблемами со здоровьем из-за этого. Причин для этого много: ухудшение здоровья, финансы, трата времени на «Сходить покурить». Когда я окончательно решил отказаться от сигарет, бросил за один день. Просто сказал себе: «С завтрашнего дня не курю». Но у всех по-разному. Некоторые сразу бросают, а некоторые через день опять возвращаются к сигарете», — рассказал Виталий А.

По данным ВОЗ, табакокурение является основной предупреждаемой причиной смерти. Ежегодно более 7 млн человек умирают от инфаркта миокарда, инсульта, рака, болезни легких и других болезней, причиной которых стал табак. Эта цифра не включает более 900 тыс. человек, которые ежегодно умирают от пассивного курения. В ведомстве уверены, что при отсутствии действий к 2030 году эпидемия будет ежегодно приводить к смерти более 8 млн человек.

По данным Европейской комиссии, в Европе курение приводит к гибели около 700 тыс. человек в год. В 2014 году Европейский союз принял Директиву о табачной продукции, которая вступила в силу 20 мая 2016 года. Согласно документу, табачные производители обязаны сообщать странам-членам детальный состав продукции, в особенности, сигарет. Также Директива даёт право странам-членам запретить продажу табачной продукции в интернете и регламентирует, что предупреждение о вреде курения должно занимать не менее 65% от размера упаковки.

В России, по оценкам различных экспертов, от болезней, связанных с табакокурением, ежегодно умирает от 330 до 500 тыс. человек. В 2013 году в силу вступил Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Он запрещает курение в общественных местах, спонсорство и рекламу табака, а также вовлечение детей в употребление табака. С 1 июня 2014 года список общественных мест, где действует запрет на курение, расширили.

За время активной антитабачной кампании в России уровень потребления табака значительно снизился. По данным опроса ВЦИОМ, сегодня курят 29% граждан России, в то время как в 2009 году этот показатель составлял 41%. 18% опрошенных бросили курить или не курят уже продолжительное время. Девять лет назад такой ответ дали всего 9% респондентов.