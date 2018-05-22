Москва, 22 мая, 2018, 14:08 — ИА Регнум. На сегодняшний день Россия не получала от украинской стороны никаких предложений относительно обмена осужденного в РФ за терроризм украинского режиссёра Олега Сенцова на главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом 22 мая сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам официального представителя Кремля, такие вопросы не стоит обсуждать публично, «это вопросы, которые любят тишину». Также он добавил, что вопросы о приговорённом российским судом к 20 годам колонии строгого режима Олеге Сенцове неоднократно задавались президенту РФ Владимиру Путину, и он на них отвечал.

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Как сообщало ИА REGNUM, имеющий гражданство России и Украины журналист Кирилл Вышинский 17 мая был арестован на два месяца Херсонским областным судом. Киевские власти обвиняют главного редактора РИА Новости Украина в государственной измене. В украинском МИДе ранее сообщили, что не исключают обмена Вышинского на Сенцова.

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