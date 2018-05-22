Песков высказался о возможности обмена Кирилла Вышинского
Москва, 22 мая, 2018, 14:08 — ИА Регнум. На сегодняшний день Россия не получала от украинской стороны никаких предложений относительно обмена осужденного в РФ за терроризм украинского режиссёра Олега Сенцова на главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом 22 мая сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам официального представителя Кремля, такие вопросы не стоит обсуждать публично, «это вопросы, которые любят тишину». Также он добавил, что вопросы о приговорённом российским судом к 20 годам колонии строгого режима Олеге Сенцове неоднократно задавались президенту РФ Владимиру Путину, и он на них отвечал.
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Как сообщало ИА REGNUM, имеющий гражданство России и Украины журналист Кирилл Вышинский 17 мая был арестован на два месяца Херсонским областным судом. Киевские власти обвиняют главного редактора РИА Новости Украина в государственной измене. В украинском МИДе ранее сообщили, что не исключают обмена Вышинского на Сенцова.
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