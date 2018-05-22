Ярославль, 22 мая, 2018, 13:56 — ИА Регнум. Активисты проекта «Дороги Ярославля» настоятельно просят региональные власти провести ультразвуковое обследование прочности бетона строящегося моста через Которосль, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Группа в Facebook «Дороги Ярославля» Строительство моста

За полвека эксплуатации Красноперекопского моста его износ составил почти 70%, было принято решение о демонтаже и строительстве нового. Общая стоимость проекта — более 642 миллионов рублей. Большая часть из них — деньги федеральные.

Работы начались осенью, планировалось, что они закончатся весной. Однако губернатор Ярославской области на днях сообщил, что открытие моста состоится в конце июня.

21 мая активисты проекта «Дороги Ярославля» выехали на место, чтобы посмотреть, как идет строительство.

Координатор проекта Темур Абдуллаев сказал корреспонденту ИА REGNUM, что и до экскурсии были претензии к строительству моста, а после их стало еще больше.

Из 4-х опор готовы только опоры 1-ая и 4-ая — устои у Комсомольской площади и Мышкинского проезда. Из 4-й опоры местами торчит арматура и монтажная пена (но всё будет покрыто защитным слоем в 60 мм мегаспециального раствора — это по проекту), а 1-ю опору еще необходимо «долить» бетоном (арматура, правда заржавела — но подрядчик обещал перед бетонированием удалить ржавчину).Опора № 2. На видео явственно видно, что бетон В30 F300 W8 не полностью заполнил тело опоры — видны раковины и пустоты, присутствует щель между основанием и телом опоры — из которой выкрашивается щебень и видна арматура… Генподрядчик пояснил, что опора будет покрыта супермегазащитным раствором, а потом покрашена, но в проектной документации мы такого решения не нашли», — пишут активисты на своей страничке в сети Facebook.

Общественники предложили провести ультразвуковое обследование прочности бетона в соответствии с ГОСТ 17 624−2012.

Кроме этого, у неравнодушных ярославцев возникли претензии к сварным швам поверхности проезжей части.

Но на это замечание представитель генподрядчика пояснил, что все швы с непроваром и прожигом будут расшиты и переварены, после чего представителей общественности пригласят и покажут результат.