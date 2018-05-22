Ярославские общественники сомневаются в прочности строящегося моста
Ярославль, 22 мая, 2018, 13:56 — ИА Регнум. Активисты проекта «Дороги Ярославля» настоятельно просят региональные власти провести ультразвуковое обследование прочности бетона строящегося моста через Которосль, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
За полвека эксплуатации Красноперекопского моста его износ составил почти 70%, было принято решение о демонтаже и строительстве нового. Общая стоимость проекта — более 642 миллионов рублей. Большая часть из них — деньги федеральные.
Работы начались осенью, планировалось, что они закончатся весной. Однако губернатор Ярославской области на днях сообщил, что открытие моста состоится в конце июня.
21 мая активисты проекта «Дороги Ярославля» выехали на место, чтобы посмотреть, как идет строительство.
Координатор проекта Темур Абдуллаев сказал корреспонденту ИА REGNUM, что и до экскурсии были претензии к строительству моста, а после их стало еще больше.
Из 4-х опор готовы только опоры 1-ая и 4-ая — устои у Комсомольской площади и Мышкинского проезда. Из 4-й опоры местами торчит арматура и монтажная пена (но всё будет покрыто защитным слоем в 60 мм мегаспециального раствора — это по проекту), а 1-ю опору еще необходимо «долить» бетоном (арматура, правда заржавела — но подрядчик обещал перед бетонированием удалить ржавчину).Опора № 2. На видео явственно видно, что бетон В30 F300 W8 не полностью заполнил тело опоры — видны раковины и пустоты, присутствует щель между основанием и телом опоры — из которой выкрашивается щебень и видна арматура… Генподрядчик пояснил, что опора будет покрыта супермегазащитным раствором, а потом покрашена, но в проектной документации мы такого решения не нашли», — пишут активисты на своей страничке в сети Facebook.
Общественники предложили провести ультразвуковое обследование прочности бетона в соответствии с ГОСТ 17 624−2012.
Кроме этого, у неравнодушных ярославцев возникли претензии к сварным швам поверхности проезжей части.
Но на это замечание представитель генподрядчика пояснил, что все швы с непроваром и прожигом будут расшиты и переварены, после чего представителей общественности пригласят и покажут результат.