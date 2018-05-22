Кызыл, 22 мая, 2018, 13:57 — ИА Регнум. Развитию партнёрских отношений регионам Енисейской Сибири и Монголии мешает слабая транспортная доступность, нормы, регулирующие пограничный режим и сотрудничество приграничных территорий, а также другие законодательные препоны. Но желание сотрудничать велико. Поэтому каждый из проектов, который обсудили тувинская и монгольская правительственные делегации, направлен не просто на интеграцию транспортных и энергетических сетей сопредельных территорий. Предполагается создание возможностей для свободного транзита в другие государства Азии — в частности, Китай. Подробности поездки главы республики Шолбан Кара-оол в Монголию сегодня, 22 мая, обсуждали в ходе пресс-конференции, сообщает официальный сайт Тувы.

Правительство Тувы Глава Тувы Шолбан Кара-оол

Глава республики пояснил, что состав участников и программа переговоров на монгольской территории были сформированы в соответствии с главной целью визита — презентации четырех инфраструктурных проектов: строительство трансграничных дорог (автомобильной и железнодорожной), организация авиасообщения и транзит электроэнергии.

Власти Монголии тоже заинтересованы в создании общих транспортных систем и даже делают конкретные шаги навстречу. К примеру, если раньше железную дорогу в западном (тувинском) направлении планировалось строить только до угольного месторождения Овоот в Хубсугульском аймаке, то теперь Монголия рассматривает её продолжение до КПП Арц-Суур на российско-монгольской границе и уже занимается проектированием этого участка. Этот проект мог бы значительно ускорить реализацию всего предприятия, считают в Монголии.

Что касается развития сети автомобильных дорог, то монгольская сторона сейчас ведёт строительство автотрассы от Улан-Батора до Улангома, в направлении российского пункта пропуска Хандагайты (в России на этот КПП с 2017 года переориентирована федеральная магистраль Р-257 «Енисей»). Сторонам осталось уложить по 200 км асфальта с каждой стороны границы, чтобы получить общую дорогу международного стандарта. Но регионы настроены на большее: в ходе монгольского визита обсуждалась возможность строительства ответвления дороги на китайско-монгольскую границу, позволяющего открыть кратчайший автомобильный выход для Енисейской Сибири в Китай.

С окончанием строительства нового аэропорта в Улангоме между Тувой и Монголией будет наложено прямое авиасообщение. По признанию Шолбан Кара-оола, это может произойти уже летом текущего года.

«Пока в формате чартерного рейса, для которого не требуется особых условий вроде сертификации аэропорта и других разрешений», — подчеркнул глава Тувы.

Также он отметил необходимость пересмотра и совершенствования (как Россией, так и Монголией) норм, регулирующих пограничный режим и сотрудничество приграничных территорий.

«Наш визит и обсуждавшиеся вопросы показали, что здесь еще много барьеров, которые не видны с высоты большой дипломатии, но которые очень серьезно мешают людям, живущим, по сути, на одной земле, бок о бок, нормально вести общие дела, торговать и улучшать свою жизнь за счет взаимовыгодного сотрудничества. Надо менять подход к организации государственной границы, при котором главенствует принцип «держать и не пущать», — подчеркнул Шолбан Кара-оол.

По его мнению, центру стоит дать пограничным регионам больше свободы для ведения совместного бизнеса с соседями.

«Безопасность границы можно обеспечивать и другими способами, не обязательно одним только глухим забором и жесткими запретами», — считает глава Тувы.

Напомним, министр обороны Монголии Нямагийн Энхболд, приветствуя Шолбана Кара-оола в ходе одной из встреч, сказал, что «Тува — это настоящая сказка», и пообещал поддерживать республику.