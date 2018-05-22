Москва, 22 мая, 2018, 13:53 — ИА Регнум. Проблемы межбюджетных отношений города и области в России до сих пор не решены и будут только нарастать. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 мая заявил директор Института избирательных технологий Евгений Сучков, комментируя выводы рейтинга эффективности управления в городских округах Российской Федерации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кудрин. Деньги столбиком

«Характер межбюджетных отношений города и области — это кровоточащая рана российской внутренней политики. Пожар в торфянике можно погасить, но нельзя потушить. В России межбюджетные отношения между городом и областью — это и есть пожар в торфянике», — заявил Сучков.

По его словам, пока в России не будет принято радикальных решений по перестройке отношений, ничем хорошим это не увенчается.

«Кудрин, крёстный отец этой системы, назначен главой Счётной палаты, и непонятно, кто будет решать эти проблемы. Кудрин считал своей заслугой то, что сейчас у нас творится — замечательный бухгалтерский подход, который показал свою неэффективность», — констатировал Сучков.

«В ряде регионов обостряются проблемы, и деньги, которые дали весной — уже заканчиваются», — подчеркнул он.

22 мая в пресс-центре ИА REGNUM проходит девятнадцатое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Эффективность управления в российских городах: критерии, динамика, влияние на политический процесс». В повестке мероприятия — презентация первого рейтинга эффективности управления в городских округах Российской Федерации, подготовленного АПЭК и Лабораторией региональных политических исследований НИУ ВШЭ.