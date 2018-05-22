Киев, 22 мая, 2018, 13:56 — ИА Регнум. Украина экспортировала в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) 85% металлолома в апреле 2018 года, заявил глава объединения предприятий «Укрметаллургпром» АлександрКаленков.

Металлолом

Напомним, несмотря на негативные отношения с Приднестровьем, украинский бизнес поддерживает с ним экономические связи. Так, концерн президента Украины ПетраПорошенко «Roshen» уже 10−20 лет торгует с Приднестровьем, причем президент компании Вячеслав Москалевский отмечал, что с ПМР торгуют многие компании.

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Также ранее Верховная рада продлила действие пошлин на экспорт металлолома с Украины и повысила их с 30 до 42 евро за тонну. Таким образом, власти планируют сохранить сырье для собственных заводов.