Копенгаген, 22 мая, 2018, 13:41 — ИА Регнум. Компания Lego выпустила тизер своего будущего набора Technic Chiron, который она разрабатывала с участием производителя гиперкаров Bugatti, изображение 21 мая опубликовал портал Motor1.

(сс) https://pxhere.com Машина lego

К сожалению, на тизере не показано буквально ничего, кроме колеса будущей модели. Однако Lego называла точную дату выхода набора, он появится в продаже 1 июня 2018 года.

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Напомним, о том, что Lego и Bugatti совместно работают над созданием конструктора Bugatti Chiron Lego Technic стало известно в январе 2018 года. Стоит отметить, что ранее компания выпустила комплект 911 GT3 RS Lego Technic, который состоит из 2704 деталей.