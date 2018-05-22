Барселона, Испания, 22 мая, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Настоящее время — не лучший момент, чтобы объявить независимость Каталонии, заявил новый каталонский лидер Ким Торра в эфире местной радиостанции Rac-1 22 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

Он пояснил, что сейчас совсем иные условия, нежели в октябре (когда состоялся референдум о независимости), и теперь сепаратистское движение должно работать и «наращивать мышцы», чтобы обратить вспять последствия применения статьи 155 испанской Конституции. Также политик подчеркнул, что у него нет ни прямых, ни опосредованных контактов с премьер-министром Испании Мариано Рахоем.

«Быть начеку, расти, хорошо работать, не отказываться ни от чего», — такое напутствие дал Торра своим сторонникам.

Как сообщало ИА REGNUM, Ким Торра вступил в должность председателя Женералитета 17 мая. Мадрид не признал кандидатуры на посты каталонских министров, четверо из которых находятся под следствием. Новое правительство Каталонии приступит к своим обязанностям 23 мая.