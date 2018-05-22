Москва, 22 мая, 2018, 13:46 — ИА Регнум. Во время предстоящей встречи президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон намерены обсудить двусторонние отношения, иранский вопрос и другие международные проблемы, сообщил 22 мая журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Эмануэль Макрон и Владимир Путин

Представитель Кремля подчеркнул, что переговоры не будут ограничиваться только обсуждением ситуации, связанной с Ираном и США.

«На подобных переговорах Иран не может быть центральной частью», — объяснил Песков, добавив, что сводить всю встречу к обсуждению одной темы было бы неверно.

Напомним, после отказа США следовать условиям Совместного всеобъемлющего плана действий относительно ядерной программы Ирана, европейские лидеры, включая Макрона, заявили, что не откажутся от ядерной сделки. Такой подход вызвал разногласия между американским президентом Дональдом Трампом и политиками ЕС.