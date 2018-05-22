Москва, 22 мая, 2018, 13:41 — ИА Регнум. «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным в 2018 году будет «обогащена» различными технологическими новациями, однако суть мероприятия останется прежней, заявил 22 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Суть этого мероприятия останется той же, но прямая линия будет чуть-чуть обогащена с точки зрения географии и объема общения в соответствии с технологическими достижениям, которые имеются в нашем распоряжении», — заявил Песков.

Напомним, ранее Русская служба BBC сообщила, что «Прямая линия» с Владимиром Путиным состоится 7 июня. Однако Песков, комментируя данную информацию, заявил, что о дате мероприятия будет сообщено, когда придет время.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году «Прямая линия» проходила 15 июня. В 2018 году программа выйдет в эфир в шестнадцатый раз — впервые такой формат общения президента с гражданами страны был организован 24 декабря 2001 года.

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