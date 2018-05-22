Курган, 22 мая, 2018, 14:38 — ИА Регнум. С середины мая в Курганской области бушуют природные пожары. Сухая тёплая погода и ветер 15−16 метров в секунду привёл к уничтожению лесных массивов и жилых домов огнём. Обстановка останется накалённой до конца недели, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

skeeze Огонь в лесу

Начался разгул огня 14 мая в поселках Нижнеполевской и Шушарина Шадринского района, станции Чистое Шумихинского района, населенном пункте Новь Щучанского района и деревне Поротово Шатровского района. В результате многочисленных очагов там сгорели восемь строений частного сектора: садовые дома и надворные постройки.

Затем 15 мая — пожар в лесном массиве Курганского лесничества на площади 10 гектаров. Пожар тушили семь часов. Огненный фронт был остановлен в одном километре от посёлка Зелёное. В ходе проверки выяснилось, что в населённом пункте не было даже возможности забора воды. За допущенные нарушения глава сельсовета привлечена к административной ответственности.

По информации спасателей, огонь зачастую идет с полей. Первый заместитель Губернатора Курганской области Виктор Сухнев на комиссии по ЧС подчеркнул, что в большинстве случаев главный виновник пожаров — человек.

Далее, 20 мая произошёл очень крупный пожар в населённом пункте Мыркайском Мишкинского района. Огнём уничтожены 27 строений, из которых 14 жилых домов. Без крова остались 36 человек, в том числе 4 ребенка. По информации МЧС, в настоящее время все они размещены у родственников.

По сообщению пресс-службы главы региона, губернатор Курганской области Алексей Кокорин побывал на особенно пострадавших от природных пожаров районах и остался недоволен действиями главы Мишкинского района Петра Коротовских, который не смог предоставить оперативную информацию о ЧП в селе Мыркайское. Особые претензии глава региона высказал также главам Альменевского, Притобольного и Щучанского районов, адекватно не подготовившимся к пожароопасному периоду.

Главам муниципалитетов поручено провести в пострадавших селах народные сходы, выяснить, какая помощь нужна людям, установить степень ущерба. На правоохранительные органы возложена ответственность по организации круглосуточного дежурства в пострадавших от огня сёла, чтобы исключить мародерство.

«Сейчас самое важное — объяснить пострадавшим людям, которые потеряли в огне всё свое имущество или большую его часть, что из областного резервного фонда в кратчайшие сроки будут выделены средства. Кроме того, в зависимости от степени ущерба, будем либо приобретать пострадавшим новое жилье, либо направлять финансирование на восстановление», — заявил губернатор Алексей Кокорин.

Управление Роспотребнадзора по Курганской области разъяснило пострадавшим, что они имеют право на отсрочку по кредитным обязательствам перед банками, если таковые имеются. А также имеют право на реструктуризацию кредитов и даже снижение процентной ставки.

В настоящий момент в результате пожаров лишились имущества в Щучанском районе 12 человек и в Мишкинском районе 36 человек. При необходимости Управлением будут проведены консультации, в том числе выездные.

22 мая начались пожары возле Кургана — горели заброшенные дачные кооперативы. Всего к полудню было зарегистрировано в этот день три природных пожара.

«Жаркая и сухая погода, ветер до 16 м/с, по данным синоптиков, прогнозируются на всю неделю. Возможность возникновения пожара остаётся очень высокой, поэтому силы и средства подразделений Главного управления МЧС России по Курганской области переведены в режим ЧС как минимум еще на четыре дня. В настоящее время на территории населенного пункта Мыркайское также введен режим ЧС, введен он и на всей территории Щучанского района», — прокомментировал ситуацию полковник внутренней службы Алексей Ткачев.

Вертолёт МИ-8 с водосливным устройством Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России уже прибыл из аэропорта «Кольцово» в Курганскую область для проведения воздушной разведки и тушения крупных ландшафтных пожаров, расположенных вблизи населённых пунктов Косулино, Чесноковка и Белоярское Щучанского района Курганской области.

В 2018 году на авиапатрулирование лесного фонда выделено 10 млн рублей бюджетных денег. Ежедневно в каждом районе и городе Курганской области с начала пожароопасного сезона ведут работу по выявлению правонарушителей и пресечению возгораний патрульно — контрольные группы, оснащенные квадрокоптерами. Всего создано 36 групп численностью 157 человек. За месяц по фактам сжигания сухой травы, мусора данными группами пресечено 253 правонарушения, что на 77 больше, чем в аналогичный период прошлого года. К административной ответственности привлекли 156 граждан, а также вынесено 97 определений о возбуждении дел и проведении административных расследований по фактам термических аномалий на землях сельхозназначения, сообщает пресс-служба МЧС по региону.