Москва, 29 мая, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 29 мая, Вооруженные силы РФ отмечают День военного автомобилиста. Дату для праздника выбрали не случайно — именно в этот день в 1910 году в Санкт-Петербурге образовали первую Учебную автомобильную роту. Она заложила основы автомобильного дела в русской армии и стала прообразом всей будущей организации автомобильной службы и системы автотехнического обеспечения ВС РФ.

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Создателем автомобильных войск России считается Пётр Секретов, который в мае 1910 года возглавил первую Учебную автороту, затем военную автомобильную школу, а в дальнейшем автомобильные части русской армии. К концу Первой мировой войны в ее составе было 22 отдельные автороты.

В 1920 году парк Красной армии насчитывал 7,5 тыс. автомобилей в основном иностранного производства. В конце 1920-х годов началось формирование отдельных автомобильных батальонов окружного подчинения, которые комплектовались новыми отечественными автомобилями. К середине 1930-х годов в Рабоче-крестьянской красной армии было уже 40 тыс. машин. Советские военные теоретики стали рассматривать автомобиль как основное средство моторизации пехоты, которая должна следовать за танками в глубокой наступательной операции.

К началу Великой Отечественной войны армейский парк превышал 272 тыс. единиц всех типов, основу которых составляли легковые «эмки» ГАЗ-М1, «полуторки» ГАЗ-АА и «трехтонки» ЗИС-5. В первые месяцы войны автотранспортные части понесли большие потери, которые частично удавалось восполнять мобилизацией техники из народного хозяйства и производством новых автомобилей. Однако до конца войны промышленность так и не достигла показателей 1941 года, поэтому важную роль сыграли поставки американских грузовиков и джипов.

Летом 1945 года в РККА числилось 664 тыс. автомобилей, треть которых составляла техника, полученная по ленд-лизу, около 10% автомобилей были трофейными. Опыт войны предполагал оснащение автотранспортных частей полноприводными грузовиками. Уже в конце 1940-х годов было организованно производство армейского ЗИС-151, затем появились ЗИЛ-164 и ГАЗ-53. В 1970-х годах им на смену пришли ГАЗ-66, ЗИЛ-131, Урал-375, вездеход УАЗ-469, а также начался выпуск дизельных КамАЗов.

В современной России автомобильные войска предназначены для транспортировки личного состава, подвоза продовольствия, горючего, боеприпасов и прочих материальных средств обеспечения боевой и повседневной деятельности армии. Общий парк военной автомобильной техники в Вооруженных силах России составляет более 410 тыс. единиц.