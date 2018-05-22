Москва, 22 мая, 2018, 13:17 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий перенос единого дня голосования, внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая. Парламентарии предлагают закрепить дату выборов Госдумы восьмого созыва.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы в России

«Выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва проводятся в третье воскресенье марта 2021 года», — следует из внесенной поправки.

Таким образом планируется перенести выборы в нижнюю палату парламента с сентября.

Одновременно предлагается привести к единообразию дату выборов в Госдуму и даты выборов в представительные органы власти субъектов РФ и органы местного самоуправления — и проводить выборы в марте.

«Такой подход позволит более эффективно организовать проведение выборов, включая регистрацию кандидатов в депутаты, их участие во встречах с избирателями, большинство которых в это время находятся по месту жительства, и предвыборную агитацию», — уверены в КПРФ.