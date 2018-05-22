Москва, 22 мая, 2018, 13:08 — ИА Регнум. В Госдуме жестко ответили на заявления о том, что украинские силовики хотят затянуть петлю вокруг Донецка.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

«Затягивая петлю» вокруг Донецка, Киев намыливает веревку для себя. Скоро он почувствует ее на своей бандеровской шее», — написал в соцсети депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, представители провозглашенных республик Донбасса неоднократно обращали внимание на то, что захват украинскими силовиками поселков в «буферной зоне» Донбасса является предпосылкой к возобновлению боевых действий.

По словам старшего офицера штаба так называемой операции объединенных сил, самой уязвимой точкой для создания «котла» представляется Горловка, окруженная выгодными высотами. Если ВСУ возьмут эти высоты, то ополченцы ДНР будут вынуждены без боя сдать населенный пункт, убежден украинский военный.