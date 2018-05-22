В Республике Алтай наградили «Золушку», потерявшую туфлю на параде Победы
Барнаул, 22 мая, 2018, 13:07 — ИА Регнум. Оперуполномоченной управления уголовного розыска МВД по Республике Алтай Наталья Щукина на параде Победы, как сказочная «Золушка», потеряла туфлю, зато получила именные часы и памятную фотографию от губернатора Александра Бердникова. Широкой общественности об этом инциденте, произошедшем в Горно-Алтайске на 9 мая, стало известно сегодня, 22 мая, из сообщения, опубликованного на республиканском правительственном сайте по итогам рабочего совещания в министерстве внутренних дел региона.
Глава Республики Алтай Александр Бердников полагает, что торжественное прохождение подразделения женщин — сотрудниц силовых структур стало самым ярким элементом парада 2018 года. Особенно его впечатляла девушка, с ноги которой во время прохода колонны внезапно слетела обувь.
«Она не вышла из строя, а с высоко поднятой головой продолжила маршировать, сохранив равнение участников парада. Это пример настоящего мужества и стойкости», — считает губернатор.
Также он поблагодарил личный состав за безупречное выполнение служебных обязанностей в рамках обеспечения правопорядка и общественной безопасности в ходе праздничных мероприятий, приуроченных к Первомаю и Дню Великой Победы.
«Не допущено ни одного чрезвычайного происшествия, преступления с большим общественным резонансом, люди отдыхали спокойно, комфортно, не поступило каких-либо нареканий в адрес МВД по организации безопасности дорожного движения и другим вопросам. Это пример того, как надо работать», — сказал глава.
Напомним, празднование Дня Победы в Горно-Алтайске началось с шествия «Бессмертного полка». По оценкам местных властей, 9 мая 2018 года праздничной колонной прошли 4,5 тысячи человек (в прошлом — 3,5 тысячи). В колонне «Бессмертного полка» Александр Бердников нёс портрет своего деда — рядового пехоты Аверьяна Петровича Давыдова.