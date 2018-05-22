Барнаул, 22 мая, 2018, 13:07 — ИА Регнум. Оперуполномоченной управления уголовного розыска МВД по Республике Алтай Наталья Щукина на параде Победы, как сказочная «Золушка», потеряла туфлю, зато получила именные часы и памятную фотографию от губернатора Александра Бердникова. Широкой общественности об этом инциденте, произошедшем в Горно-Алтайске на 9 мая, стало известно сегодня, 22 мая, из сообщения, опубликованного на республиканском правительственном сайте по итогам рабочего совещания в министерстве внутренних дел региона.

Правительство Республики Алтай Губернатор Республики Алтай Александр Бердников наградил оперуполномоченного республиканского управления уголовного розыска МВД Наталью Щукину именными часами

Глава Республики Алтай Александр Бердников полагает, что торжественное прохождение подразделения женщин — сотрудниц силовых структур стало самым ярким элементом парада 2018 года. Особенно его впечатляла девушка, с ноги которой во время прохода колонны внезапно слетела обувь.

«Она не вышла из строя, а с высоко поднятой головой продолжила маршировать, сохранив равнение участников парада. Это пример настоящего мужества и стойкости», — считает губернатор.

Правительство Республики Алтай Парад Победы в Горно-Алтайске. Торжественное прохождение подразделения женщин – сотрудниц силовых структур. Наталья Щукина марширует без туфли

Также он поблагодарил личный состав за безупречное выполнение служебных обязанностей в рамках обеспечения правопорядка и общественной безопасности в ходе праздничных мероприятий, приуроченных к Первомаю и Дню Великой Победы.

«Не допущено ни одного чрезвычайного происшествия, преступления с большим общественным резонансом, люди отдыхали спокойно, комфортно, не поступило каких-либо нареканий в адрес МВД по организации безопасности дорожного движения и другим вопросам. Это пример того, как надо работать», — сказал глава.

Напомним, празднование Дня Победы в Горно-Алтайске началось с шествия «Бессмертного полка». По оценкам местных властей, 9 мая 2018 года праздничной колонной прошли 4,5 тысячи человек (в прошлом — 3,5 тысячи). В колонне «Бессмертного полка» Александр Бердников нёс портрет своего деда — рядового пехоты Аверьяна Петровича Давыдова.