Москва, 22 мая, 2018, 15:34 — ИА Регнум. В Московской области в течение июня 2018 года запустят новый участок платной скоростной дороги М-11 «Москва — Санкт-Петербург». Об этом в эфире «Радио 1» сообщил глава Солнечногорского района Андрей Чураков.

Niteshift Платная дорога

«Эта трасса пройдёт дальше на север по Солнечногорскому и Клинскому районам и уйдёт в Тверскую область. В июне её планируют запустить в тестовом режиме», — заявил он.

По словам Чуракова, пока не удалось в достаточной мере разгрузить Ленинградское шоссе из-за высокой стоимости проезда по участке от МКАД до дороги М-10. Планируется, что после открытия новой трассы ситуация исправится.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, М-11 пройдёт протянется от МКАД до КАД вокруг Санкт-Петербурга. Общая протяженность трассы 684 км.

Примерная стоимость проезда по М-11 от Москвы до Петербурга составит около 2 тыс. рублей по тарифам для первой категории транспортных средств — легковых автомобилей и мотоциклов.