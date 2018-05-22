Вышел второй трейлер мистического триллера «Русалка. Озеро мёртвых»
Москва, 22 мая, 2018, 13:01 — ИА Регнум. Вышел второй трейлер российского мистического триллера «Русалка. Озеро мёртвых», который снял режиссёр Святослав Подгаевский, ролик был опубликован 21 мая на YouTube-канале Movie trailer's.
В фильме снялись Виктория Аглакова («Невеста», «Распутин») и Ефим Петрунин («Папа на вырост»). В центре повествования находится пара, которая в какой-то момент выясняет, что причиной их проблем является русалка — неупокоенная утопленница, которую герой Петрунина встретил на берегу лесного озера.
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Напомним, премьера картины «Русалка. Озеро мертвых» в России запланирована на 12 июля 2018 года. В роли продюсера проекта выступил Александр Бондарев («На игре», «Легенда о Коловрате»).