Лондон, 22 мая, 2018, 12:59 — ИА Регнум. В Великобритании подан коллективный иск против компании Google, которую обвиняют в массовой слежке за пользователями iPhone. Об этом, как передает «Коммерсантъ», говорится в документе, поданном 21 мая в Высокий суд Англии и Уэльса.

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В коллективном иске говорится, что представители крупнейшего поисковика в мире, обходившие стандартные настройки безопасности мобильных устройств, собирали историю посещений сайтов через браузер Safari в период с августа 2011 г. по февраль 2012 г.

Сторона обвинения считает, что американская компания использовала «собранную информацию» для разделения людей на группы и рассылки им рекламных объявлений.

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