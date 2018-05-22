Киев, 22 мая, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Верховная рада в первом чтении приняла закон о поправках в Земельный кодекс для стимулирования развития семейных фермерских хозяйств, сообщает 22 мая «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская хата. Дом на Украине

Согласно сообщению, помимо земельных торгов на Украине введут аукционы исключительно для семейных фермерских хозяйств, имеющих не более 20 га земли. На аукционах будут отдаваться в аренду земли площадью 5 га на семь лет. На таких землях можно будет выращивать многолетние растения, овощи, животных. При соблюдении всех условий хозяйства смогут получить до 2 га земли бесплатно, а остальную площадь выкупить с рассрочкой на 20 лет.

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Напомним, на Украине действует мораторий на продажу земли иностранным компаниям и гражданам, с чем не согласен ЕС.