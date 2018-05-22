Симферополь, 22 мая, 2018, 12:48 — ИА Регнум. Ущерб агропромышленному комплексу Крыма от весенней засухи, за период которой под солнцем выгорело около 100 тыс. га полей, составил более одного миллиарда рублей. Об этом 22 мая журналистам заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Травы Крыма

«На данный момент ущерб от отсутствия осадков достиг уже более одного миллиарда рублей, к сожалению. В пяти регионах полуострова не было дождя… Около 100 тыс. га полей — в основном — зерновые — практически выгорели», — уточнил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, низкая влагообеспеченность полуострова стала одной из основных проблем для местных аграриев.

«Сельхозтоваропроизводители в этом году серьезно пострадали от засухи. По оперативной информации муниципальных образований на сегодня гибель сельскохозяйственных культур зафиксирована на площади более 20 тысяч гектаров. Крым нуждается в разработке научных рекомендаций, учитывающих особенности ведения хозяйственной деятельности. Сегодня актуальна научно обоснованная программа использования и восстановления плодородия и агрохимических показателей земель, подверженных засолению», — заявил 21 мая министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.