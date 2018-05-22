Калуга, 22 мая, 2018, 16:02 — ИА Регнум. В Калуге в 2018 году расселят восемь аварийных домов, в которых проживает 171 человек. Об этом 22 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе областного центра.

Иван Шилов ИА REGNUM Проблемы ветхого жилья

По словам начальника управления жилищно-коммунального хозяйства города Сергея Струева, это дома, ранее не вошедшие в областную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципальных образований на 2013−2017 годы.

В 2018 году также планируется завершить расселение трёх аварийных домов, начатое в 2017 году. Всего за время действия адресной программы в Калуге расселили 108 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года. Это 776 жилых помещений общей площадью более 29 тыс. кв. м.

Тем временем, очень остро стоит вопрос расселения жилищного фонда, признанного аварийным после 2012 года. В Калуге 172 таких дома общей площадью 70,1 тыс. кв. м: 136 из них подлежат сносу, 36 — реконструкции.

Сейчас в федеральном центре вырабатываются новые механизмы переселения жителей из аварийного жилищного фонда. Предполагается, что новая программа заработает с 2019 года. Так, профильное управление калужского муниципалитета уже ведёт подготовительную работу, знакомясь с проектами документов, выносимых на общественное обсуждение.

Напомним, в 2017 году в Калуге было расселено 30 человек из девяти жилых помещений общей площадью 410 кв. м. Кроме того, город за счёт собственных средств начал расселение четырёх многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года. За год калужане получили 4669 новых квартир общей площадью 309 тыс. кв. метров (105,5% к 2016 году). По итогам 2017 года Калуга является лидером среди областных центров ЦФО.