Сорск, Хакасия, 22 мая, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Градообразующие предприятия Сорска получат поддержку властей Хакасии. Речь идёт о горно-обогатительном комбинате и и ферромолибденовом заводе.

Правительство Хакасии Глава Хакасии Виктор Зимин во врем поездки в Сорск

«Это единственное такое предприятие в стране, поэтому за него всем нужно биться. Сразу скажу — регион готов», — заявление об этом глава республики Виктор Зимин сделал в ходе выездного совещания, передаёт сайт республиканского правительства.

В частности, профильному министерству совместно с представителями предприятия глава региона поставил задачу проработать ряд предложений по стабилизации и развитию деятельности горнорудного комплекса и представить их в минпромторге России.

Проблемы со сбытом продукции обострились после антироссийских санкций

«Вопросы очень серьезные, но компания их решает. Мы разрабатываем и новые методы сбыта, и ищем поддержку у государственных структур, чтобы обеспечить закладку нашей продукции в фонды государственного резерва. Думаем, что эта работа даст в итоге свои положительные результаты. Но есть определенные проблемы», — подтвердил гендиректор АО «УК «Союзметаллресурс» Вадим Полевничий.

Напомним, Сорский горно-обогатительный комбинат одно из крупнейших горнорудных предприятий — специализируется на ферросплавах, чугуне и сырье. В 2011 году собственники предприятия получили контроль также над Агаскырским медно-молибденовым месторождением в Орджоникидзевском районе Хакасии. Начавшееся в 2012 году падение мировых цен на продукцию хакасских заводов привело к тому, что себестоимость оказалась выше цены реализации. Чтобы помочь предприятиям вылезти из долгов депутаты Верховного Совета Хакасии даже обращались к федеральным властям с просьбой освободить предприятие от налога на добычу руды сроком на шесть лет.

Как известно предприятия входят в состав российской диверсифицированной компании En+ Group Олега Дерипаски. Правда в связи с антироссийскими санкциями бизнесмен был вынужден недавно покинуть пост директора компании. Помимо отставки, планируется снижение акционерной доли Дерипаски до уровня ниже 50%.

Читайте также: Дерипаска ушел из совета директоров En+

Эта ситуация может самым негативным образом сказаться на экономике предприятий, входящих в En+. Около 2 тысяч горожан трудятся на Сорском горно-обогатительном комбинате (ГОК) и Ферромолибденовом заводе — это более трети населения Сорска. Поэтому значение предприятий трудно переоценить.