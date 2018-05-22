Из-за нехватки воды Крым потерял более 20 тысяч га сельхозкультур
Симферополь, 22 мая, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Низкая влагообеспеченность является одной из основных проблем отрасли Крыма, агропромышленный комплекс полуострова нуждается в использовании альтернативных источников водоснабжения. Об этом 21 мая заявил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.
«Ключевой задачей региональной аграрной политики является проведение последовательной работы по снижению зависимости отрасли от последствий прекращения работы Северо-Крымского канала. В этой связи требуется обоснованная позиция научного сообщества относительно использования альтернативных источников водоснабжения сельского хозяйства, включая оценку возможностей применения очищенных сточных вод ЖКХ для полива, реализацию проектов по строительству новых прудов-накопителей, бурению скважин, использованию Северо-Крымского канала для водоснабжения регионов за счет имеющихся водохранилищ», — отметил министр.
Он также добавил, что Крым находится в зоне рискованного земледелия.
«Сельхозтоваропроизводители в этом году серьезно пострадали от засухи. По оперативной информации муниципальных образований, на сегодня гибель сельскохозяйственных культур зафиксирована на площади более 20 тысяч гектаров. Крым нуждается в разработке научных рекомендаций, учитывающих особенности ведения хозяйственной деятельности. Сегодня актуальна научно обоснованная программа использования и восстановления плодородия и агрохимических показателей земель, подверженных засолению», — пояснил Рюмшин.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава РК Сергей Аксёнов предложил вернуться к опыту создания коллективных аграрных хозяйств на полуострове.
«Уничтожение колхозов и совхозов — отрицательный пример того, как можно быстро развалить сельское хозяйство. Понятно, что каждый человек, даже имея пай, не в силах самостоятельно его обрабатывать… Возможно, стоит выкупить паи у людей и частников и вернуть их назад в государственную собственность, чтобы пойти опять по пути формирования коллективных хозяйств. Иначе ничего не получится», — подчеркнул глава РК.
По его словам, современный Крым в сельском хозяйстве только пытается достичь результатов 1989 года.