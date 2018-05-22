Симферополь, 22 мая, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Низкая влагообеспеченность является одной из основных проблем отрасли Крыма, агропромышленный комплекс полуострова нуждается в использовании альтернативных источников водоснабжения. Об этом 21 мая заявил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле с восходящим солнцем. 1889

«Ключевой задачей региональной аграрной политики является проведение последовательной работы по снижению зависимости отрасли от последствий прекращения работы Северо-Крымского канала. В этой связи требуется обоснованная позиция научного сообщества относительно использования альтернативных источников водоснабжения сельского хозяйства, включая оценку возможностей применения очищенных сточных вод ЖКХ для полива, реализацию проектов по строительству новых прудов-накопителей, бурению скважин, использованию Северо-Крымского канала для водоснабжения регионов за счет имеющихся водохранилищ», — отметил министр.

Он также добавил, что Крым находится в зоне рискованного земледелия.

«Сельхозтоваропроизводители в этом году серьезно пострадали от засухи. По оперативной информации муниципальных образований, на сегодня гибель сельскохозяйственных культур зафиксирована на площади более 20 тысяч гектаров. Крым нуждается в разработке научных рекомендаций, учитывающих особенности ведения хозяйственной деятельности. Сегодня актуальна научно обоснованная программа использования и восстановления плодородия и агрохимических показателей земель, подверженных засолению», — пояснил Рюмшин.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава РК Сергей Аксёнов предложил вернуться к опыту создания коллективных аграрных хозяйств на полуострове.

«Уничтожение колхозов и совхозов — отрицательный пример того, как можно быстро развалить сельское хозяйство. Понятно, что каждый человек, даже имея пай, не в силах самостоятельно его обрабатывать… Возможно, стоит выкупить паи у людей и частников и вернуть их назад в государственную собственность, чтобы пойти опять по пути формирования коллективных хозяйств. Иначе ничего не получится», — подчеркнул глава РК.

По его словам, современный Крым в сельском хозяйстве только пытается достичь результатов 1989 года.