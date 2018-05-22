Тутаев, Ярославская область, 22 мая, 2018, 12:21 — ИА Регнум. В Тутаеве Ярославской области жители квартала около центральной районной больницы стали жаловаться на неприятный запахи гари. Об этом они пишут в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Yarregion.ru Пост контроля

Люди жалуются на запах, приходится закрывать окна, у многих болит голова.

«Пока вот такой район вырисовывается: улица Розы Люксембург, Комсомольская в районе школы № 7, улица Советская, от Розы Люксембург до ЦРБ. Больница в зоне риска получается», — сказала корреспонденту ИА REGNUM жительница Тутаева Татьяна Иванова.

Месяц назад Тутаев покинул экологический пост для замеров уровня загрязнения атмосферного воздуха. Он отработал два с половиной месяца, после чего уехал в Москву.

Пост экологического контроля стоял на границе жилой застройки и промышленной зоны Тутаева в качестве эксперимента благодаря договоренности между правительствами Ярославской области и Москвы.

Пост зафиксировал, что выбросы в воздух у тутаевских предприятий были, но до предельной концентрации, когда наносится вред здоровью человека, есть серьёзный запас прочности. Но с запахом все равно что-то надо было делать.

«29 марта мы отправляли письма в природоохранную прокуратуру и в департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. Это их полномочия, это полномочия областные, поэтому проверки они делают, но результатов у нас пока нет», — сказала корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель главы администрации Тутаевского района Маргарита Новикова.

Тутаевская администрация просила провести внеплановые проверки предприятий, которые расположены в промзоне, чтобы найти источники выброса загрязняющих веществ. Пока ответа не получено.