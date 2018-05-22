Калуга, 22 мая, 2018, 12:13 — ИА Регнум. В Калужской области доходы за I квартал 2018 года составили 11 млрд 260 млн рублей, что на 719 млн рублей (7%) больше поступлений аналогичного периода 2017 года. Об этом на рабочем совещании с региональными министрами и руководителями структурных подразделений областного правительства заявила министр финансов региона Валентина Авдеева, сообщает 22 мая корреспондент ИА REGNUM.

admoblkaluga.ru Министр финансов Калужской области Валентина Авдеева

По словам Авдеевой, расходы составили 10 млрд 341 млн рублей. От их общего объема 63% направлено на финансирование социальной сферы. Общая сумма субсидий, предоставленных местным бюджетам, составила 1 млрд рублей. Почти вся сумма направлена на обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований области. Это позволило районам сократить долговые обязательства по бюджетным кредитам перед областным бюджетом. В целом по итогам исполнения областного бюджета в отчётном периоде сложился профицит в объёме 918 млн рублей.

Говоря об исполнении доходной части бюджетов муниципальными образованиями, губернатор области Анатолий Артамонов акцентировал внимание на необходимости укрепления тенденции стабильного роста, который в год должен составлять 5−10%.

По мнению, Артамонова, основные бюджетополучатели — министерства социального блока — должны серьезно проанализировать сложившуюся ситуацию на предмет эффективности затрат.

«За счёт более рационального расходования этих средств можно решить очень много задач. Собирайте общественные советы, обсуждайте эти вопросы. Значительные расходы составляет содержание учреждений. Мы должны решать проблемы людей, а не содержать учреждения», — заявил губернатор.

Артамонов поставил задачу оптимизации штатов и занимаемых площадей, что должно высвободить дополнительные финансовые ресурсы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, бюджет Калужской области в 2017 году был выполнен с профицитом. Тарифная нагрузка на потребителей области была снижена более чем на 3,6 млрд рублей. Так, наметившийся в 2017 году рост показателей социально-экономического развития региона положительно повлиял на сбалансированность областного и местных бюджетов.

Доходная часть консолидированного бюджета области в 2017 году в целом исполнена в сумме 68 млрд 934 млн рублей. По сравнению с 2016 годом она увеличилась на 13%. В областной бюджет налоговых и неналоговых доходов поступило на 18% больше, их общая сумма — 42 млрд 381 млн рублей. Наибольший прирост отмечен по налогу на прибыль организаций — 5 млрд 281 млн рублей, что больше на 64% к предыдущему периоду. На 8% возрос объем расходов консолидированного бюджета — 67 млрд 934 млн рублей, на 10% — областного бюджета, его сумма 55 млрд 523 млн рублей.

В результате взаимодействия с Министерством финансов РФ из федерального бюджета калужскому региону были предоставлены бюджетные кредиты на общую сумму 8 млрд 173 млн рублей. Это позволило отказаться от коммерческих заимствований и полностью погасить банковские кредиты.