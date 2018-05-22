Ярославль, 22 мая, 2018, 12:09 — ИА Регнум. В Ярославле судом вынесен приговор президенту федерации самбо

Pixabay.com В Ярославле суд поставил точку в громком деле

Сергею Феоктистову. Он получил восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России и по Ярославской области.

В мае 2016 года Ярославский Следственный комитет предъявил Сергею Феоктистову обвинение в соответствии с п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Инцидент произошел в День города Ярославля — 28 мая. Как следует из материалов уголовного дела, Сергей Феоктистов жестоко избил четырех человек — 16-летнего подростка и двух взрослых мужчин. О случившемся в правоохранительные органы сообщили очевидцы, которые также вызвали скорую помощь для потерпевших. Это официальная версия ведомства

Источник, близкий к следствию, тогда сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что Сергей Феоктистов заступился за сына, который пожаловался ему на конфликт с потерпевшими. После звонка сына президент федерации самбо приехал на место событий и «навел порядок».

Однако несколько иная версия событий на днях распространилась в Интернете: Феоктистов действительно вступился за сына — но он якобы защищал его от толпы пьяных озверевших гопников. При этом сам он и его друг тоже были избиты и получили травмы.

Дело вызвало громкий общественный резонанс. Суд и следствие разбирались в обстоятельствах дела, и вот сегодня, 22 мая, вынесен приговор.

«По данному уголовному делу следствием выполнен значительный объем следственных и процессуальных действий, направленный на полное установление обстоятельств, подлежащих доказыванию. Произведены требующие больших временных затрат судебные экспертизы, в том числе и медицинские экспертизы в отношении лиц, привлеченных к уголовной ответственности. Следствием собраны исчерпывающие доказательства», — отмечают в пресс-службе УМВД России по Ярославской области .

На период следствия Сергею Феоктистову была избрана мера пресечения в виде заключение под стражу. Как установило следствие и суд, в тот день после сообщения сына о конфликте с незнакомыми людьми, он прибыл на улицу Заовинную.

С двумя знакомыми сына, а также еще тремя не установленными следствием лицами, вооружившись бейсбольными битами, они догнали двоих мужчин и женщину, которые увидев их, попытались убежать в сторону пересечения улиц Заовинная и Большая Луговая.

«Осознав свое физическое и психологическое превосходство над ними, реализуя внезапно возникший совместный преступный умысел, подсудимые стали наносить им удары по жизненно важным органам, используя биты. При этом, из фактических обстоятельств совершенного преступления следует отметить, что супруга, защищая своего мужа, желая предотвратить опасные для его жизни и здоровья последствия, легла на него, закрыв его голову своим телом. В этот момент в отношении нее, с целью продолжить нанесение ударов ее супругу, было применено физическое воздействие, в результате чего ей были причинены побои», — сказано в материалах дела.

В это время пришел сын пострадавших супругов. Подросток вызвал по телефону своего знакомого, чтобы он помог доставить пострадавших в больницу. Знакомый приехал по его просьбе на автомобиле марки «Газель — фермер». Тогда нападавшие набросились на автомобиль, разбили битами стекла, зеркала, повредили два боковых крыла. В это время Сергей Феоктистов вооружился принадлежащим ему ружьем Сайга-20К и ударил подростка прикладом по лицу, «группа поддержки» била несовершеннолетнего битами. Все это происходило на глазах матери подростка.

«После этого злоумышленники продолжили избивать, находившихся без движения на земле и не оказывающих сопротивление отца подростка и его знакомого. В результате нанесения побоев, с использованием предметов в качестве оружия, мужчине 1979 г.р. был причинен тяжкий вред здоровью (переломы рук и ног, травмы), у мужчины 1988 г.р. диагностирован перелом свода и основания черепа, назначена инвалидность 1 группы, у подростка 2000 г.р. вред здоровью средней тяжести», — сообщают в УМВД.

Рассмотрение уголовного дела осуществлялось в закрытом судебном заседании.

Исследовав все доказательства, представленные следствием, Фрунзенским районным судом. Ярославля вынесен обвинительный приговор: Сергею Феоктистову — восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год, его двум подельникам — три года лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок шесть месяцев и шесть лет и шесть месяцев лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.