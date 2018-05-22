Ростов-на-Дону, 22 мая, 2018, 11:51 — ИА Регнум. Комплекс зерновых складов 19 века, расположенный на ростовской набережной, нуждается в народном контроле. Об этом сообщил член Совета при министерстве культуры Ростовской области по вопросам культурного наследия, координатор общественной группы «Поток» Александр Сушков.

ИА REGNUM Родник на Парамоновских складах

«Я уже писал, что на Парамоновских складах недавно появились шурфы. Был в комитете [по охране объектов культурного наследия Ростовской области] по нескольким вопросам и, в частности, по происхождению раскопов. [Председатель комиета] Иван Владимирович [Грунский] сказал, что ему не ведомо, кто копает, и тут же отзвонился директору [арендатору Парамоновских складов] «Альянс-М». Те тоже не при делах. Председатель комитета пообещал лично осмотреть загадочные ямы на «Парамонах», но предположил их «чёрное» происхождение», — написал общественник на своей странице в Facebook.

Ранее по теме: Парамоновские склады: как пытались уничтожить культурное наследие

Парамоновские склады: как спасти исчезающее наследие Ростова-на-Дону

По его словам, он уже сталкивался с «чёрными» копателями подземного хода на Каменном складе.

«Почаще наведывайтесь на «Парамоны, в район Каменного склада. Особенно ранним утром и поздним вечером, хотя и днём тоже полезно», — обратился к неравнодушным горожанам Сушков.

Читайте также: Битва за культурное наследие: итоги 2017 года в Ростовской области

Парамоновские склады: духовного хлеба или зрелищ?

Как ранее сообщало ИА REGNUM, архитектурно-историко-природный комплекс, прозванный в народе «Парамоновскими складами», с 90-х годов находится в удручающем состоянии. Тем не менее людской поток к ним, в том числе и туристов, не ослабевает. «Парамоны» называют «машиной времени», состоящей из старинных зданий 19 века и родников, струящихся живой водой со времён гораздо более древних. Под землёй комплекса находится два памятника археологии — крепость Димитрия Ростовского и «Ростовское городище» первых веков нашей эры. Всего на территории «Парамонов» расположено 27 родников.

В 2013 году у «Парамонов» появился арендатор компания «Альянс-М». К сожалению, до сегодняшнего дня ничего для сохранения федерального памятника культуры данной фирмой сделано не было. Вместо этого культурному наследию был нанесён непоправимый вред целым рядом действий: снесены деревья, державшие оползневый склон; вывезено огромное количество кирпичей XIX века, необходимых для реставрации памятника; произведены несанкционированные раскопки подземных помещений 19 века.

В 2017 году Совету при министерстве культуры Ростовской области по вопросам культурного наследия был представлен проект реконструкции Парамоновских складов. Но к реставрации он имел весьма отдалённое отношение, единодушно решили все члены Совета. Поэтому проект был отвергнут. Также за это время Парамоновский склады пустили с молотка. Почти за 14 млн рублей памятник культурного наследия был продан компании «Алмо-Ойл», специализирующейся на оптовой торговле топливом. Какая судьба сложится у памятника федерального значения, пока приходится только догадываться.