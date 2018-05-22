Киев, 22 мая, 2018, 11:47 — ИА Регнум. НАК «Нафтогаз Украины» с 1 июня 2018 года увеличит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 8,9% (на 810 грн) по сравнению с апрелем, сообщает пресс-служба компании, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Согласно сообщению, новая цена составит до 9,95 тыс. грн за 1 тыс. кубометров (с НДС). Подчеркивается, что указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. кубометров в месяц, при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100%-х «дочек» «Нафтогаза».

Госкомпания также информирует, что для других покупателей цена в следующем месяце возрастет на 8,5% (на 852 грн) — до 10,9 тыс. грн за 1 тыс. кубометров (с НДС).

«Как долго будут повышать цены на газ? Долго, долго — почувствуйте весь вкус и насладитесь самим процессом», — комментирует очередное повышение один из главных украинских экспертов по энергетике Юрий Корольчук.

По его мнению, нынешние примерно 415 долларов за 1 тыс. кубометров газа — это далеко не предел, поскольку нефть уже по 80 долл. за баррель, то газ для украинских промпотребителей вскоре будет стоить по 500 долл. за 1 тыс. кубометров.

«В такие минуты вспоминаешь тех, кто говорит, что все проблемы у нас от дорогой цены на электроэнергию… роста цены на уголь. Ага, три раза «ха». Цены на уголь и электроэнергию и рядом не валялись с безумными и космическими ценами на газ. И именно цены на газ гнали и будут гнать дальше цены на бытовые товары для потребителей, рост тарифов на тепло и горячее водоснабжение», — констатирует эксперт.

Напомним, что на Украине сейчас также бурно обсуждается повышение цен на газ для населения. На этом настаивает МВФ, обозначая рост цены газа одним из важнейших маркеров для продолжения кредитования Киева. Правительство выступает против, поскольку де-факто Украина уже вступила в предвыборную кампанию (весной 2019 г. в стране состоятся президентские выборы, осенью 2019 г. — парламентские).

«Для получения очередного транша МВФ правительству нужно будет повысить цену газа для населения в ближайшее время до 11 тыс. грн за 1 тыс. кубометров, а с октября — до 13−14 тыс грн. Премьер Владимир Гройсман не готов к такому шагу. Чтобы не брать на себя ответственность за повышение цены, он может подать в отставку, но до этого правительство собирается продлить действующую цену газа для населения еще на 3 месяца. Соответствующий проект решения уже готов и прошел согласования в министерствах», — сообщает, ссылаясь на свои источники, экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко.

По его информации, окончательное решение может быть принято на заседании Кабмина 30 мая. После отставки обязанности премьера будет выполнять первый вице-премьер Степан Кубив, который не имеет таких, как Гройсман, политических амбиций и вполне сможет принять на себя удар за повышение цен ради сохранения программы с МВФ.

«Если при нынешней цене 6,9 тыс. грн количество субсидиантов в отопительный сезон достигало 60 процентов, то каким оно будет при цене 11 или 13 тысяч?!» — также задается риторическим вопросом Алексей Кучеренко.

ИА REGNUM напоминает, что 18 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман признал, что обязательства о приведении цен на газ «к рыночному уровню» есть и власти думают, как выйти из этой ситуации. Он также отметил, что решение о резком повышении цен на газ может быть использовано для дискредитации правительства.

«Я знаю, что есть много людей, которые хотят мне надеть это на голову, чтобы сказать: вот, Гройсман в этом виноват, но не Гройсман в этом виноват и не украинцы, виновата ситуация сегодня, из которой мы должны найти правильный выход… Это обязательства Украины, чтобы выровнять импортный паритет, но мой курс, как премьер-министра, лежит в том, чтобы сделать Украину энергонезависимой страной, чтобы мы не покупали газ за границей. Я вам хочу сказать, что в этом году государственная компания «Укргазвыдобування» добудет рекордные более 16 млрд кубометров газа», — заявил премьер.