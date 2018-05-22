Москва, 22 мая, 2018, 11:34 — ИА Регнум. В связи с заменой подвижного состава РЖД обещает не прекращать движение пригородных поездов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая, об этом сообщил глава компании Олег Белозеров.

Дарья Антонова ИА REGNUM РЖД

В ходе встречи с Белозеровым депутаты Госдумы от «Единой России» выразили обеспокоенность многих регионов в связи с обновлением парка железнодорожного подвижного состава пригородных пассажирских компаний: в 2018—2022 годах в связи с окончанием срока службы из эксплуатации будет выведено более 70% электропоездов.

«Пригородное сообщение — ключевой вопрос для компании. Уверен, что до 2022 года мы эту проблему решим. При этом мы рассматриваем в основном не механизм прямой закупки вагонов, а частичной компенсации, например, стоимости электрички посредством разных форм компенсации», — ответил на вопрос о планируемых мерах Белозеров.