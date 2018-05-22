Ханты-Мансийск, 22 мая, 2018, 11:40 — ИА Регнум. В Югре за неделю бензин марки Аи-92 подорожал на два рубля: с 44 до 46. Специалисты предрекают рост к концу года до 50 рублей за литр популярного топлива в ХМАО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Средства массовой информации нефтяного региона пестрят заголовками с вопросами: почему? кто виноват? что делать? Сообщается о влиянии повышения акцизов с 1 января 2018 года. Следующее повышение сбора произойдёт после 1 июля. Также среди причин резкого майского скачка цен на бензин называется рост цен на нефть.

В причинно-следственных связях подорожания топлива пыталась разобраться газета «Сургутская трибуна». Заведующий кафедрой финансов, денежного обращения и кредита Сургутского госуниверситета Алексей Каратаев сообщил в интервью «СГ» об огромном влиянии международного рынка нефти на внутренний российский. За рубежом вырос спрос на российскую нефть, там она стала дороже. На внутреннем рынке образовался дефицит сырья.

«Согласитесь, что когда вам предлагают большую сумму за товар, вы, конечно же, продадите его по более привлекательной для вас цене. Это законы рынка. В стране топлива остается мало, соответственно, эту разницу необходимо как-то компенсировать. Я хочу сразу сказать, что это нельзя назвать искусственным дефицитом и, тем более, политикой — это просто рыночная экономика. В США сокращаются запасы нефти, им необходимо пополнять свои ресурсы. Это не политическая, а больше рыночная причина. По прогнозу, и 50 рублей за литр будет, и даже больше. Все зависит от спроса. Всем же нужно ездить на работу, в отпуск, на дачу, особенно летом. Резких скачков уже, скорее всего, не будет, потому что потребитель не способен будет пережить таких резких потрясений снова», — пояснил эксперт.

Отметим, что в мае 2018 года выросла стоимость бензина по всей стране. Самый высокий рост цен зафиксирован в Махачкале (+4,8%), Рязани (3,2%) и Кирове (2,8%). В Москве рост розничных цен составил 1,5%, в Санкт-Петербурге — 0,8%.

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Отметим, что ситуация в Югре со стоимостью бензина — одна из самых напряжённых в «тюменской матрёшке». В Тюменском УФАС сообщают, что с начала года рост цены на АИ-92 составил 7%. В среднем стоимость литра бензина популярной марки составляет в регионе 39,2 рубля. На Ямале на заправках «Газпромнефти» по ценам 22 мая 2018 года, согласно данным с официального сайта компании, литр данной марки ещё дешевле — 38,9 рублей.