Ереван, 22 мая, 2018, 11:29 — ИА Регнум. Армения годами выступала за участие Степанакерта в переговорах с Азербайджаном, но в настоящем некоторые реалии изменились, со стороны премьер-министра и в иных форматах говорилось, что предполагается большее вовлечение Республики Арцах в переговорный процесс. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян на брифинге 22 мая.

Araratnews.am Тигран Балаян

По его словам, цель Еревана в том, чтобы власти Азербайджана четко поняли — для достижения урегулирования необходимо сесть за стол переговоров с Республикой Арцах.

Армения в качестве гаранта Арцаха продолжит переговоры. Мы не отказываемся от переговорного процесса, когда настаиваем на участии Степанакерта. Это необходимо для достижения долгосрочного и крепкого мира», — отметил Тигран Балаян.

Он также добавил, что внешнеполитический курс Армении продолжает оставаться прежним, в связи с чем есть консенсус и в обществе страны. Касательно карабахской проблематики Балаян сообщил, что договоренностей о встрече глав МИД Армении и Азербайджана нет, а в июне ожидается визит сопредседателей МГ ОБСЕ в регион. «Планируются встречи с новым руководством Армении, составляются графики встреч», — отметил он.

Согласно пресс-секретарю МИД Армении, внутриполитические события в стране не повлияли на график ратификации соглашения Армения-Евросоюз. В настоящее время соглашение частично вступило в силу, на очереди ратификация документами всеми членами ЕС.

Ранее, 18 мая новоназначенный министр ИД Армении Зограб Мнацаканян посетил Республику Арцах и встретился с карабахским коллегой Масисом Маиляном. Встреча прошла как в расширенном составе, так и в формате тет-а-тет.

По поручению нового министра, Балаян будет периодически выступать в таком формате.