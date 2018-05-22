Улан-Удэ, 22 мая, 2018, 11:27 — ИА Регнум. У пациентов Прибайкальского района Бурятии есть основания опасаться докторов при госпитализации. Телекомпания «Ариг Ус», обнародовала обстоятельства двух трагических случаев, ставших поводом для проверок республиканского СУ СК РФ.

Цитата из виеосюжета ТРК «Ариг Ус» Врачебные ошибки в Бурятии

Только сейчас вдове пациента Ильинской участковой больницы Людмиле К., потерявшей мужа еще осенью 2017 года, удалось добиться возбуждения уголовного дела в отношении медиков. Пациента они лечили от ушиба руки, а скончался он в больнице от гнойного воспаления горла.

«Муж повредил руку и она опухла, пришлось обратился в больницу. Температуру под 40 там связали с отеком. А через несколько дней у него резко заболело горло. Пришел к терапевту на прием. Но доктор сказал, мол, ничего страшного, нужна консультация лора. Но так как в Турунтаево паромы не ходят, езжайте в город на консультацию. При этом ни направления, ничего не дал. На следующее утро на шее мужа образовался сильный отёк. По скорой отправили к медикам в райцентр, где сделали надрез — не полегчало. И только тогда — экстренно — в город», — пояснила Людмила К. Врачи ей сказали, что операция прошла успешно. Однако утром пациента не стало.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что он скончался от острого гнойного воспаления. Там же указаны причины — поздняя госпитализация и недооценка состояния.

Еще одна история произошла летом 2017 года. По словам матери погибшего пациента Ильинской участковой больницы Елены Судницыной, у сына заболел живот и приехавший фельдшер со скорой госпитализировал его в стационар. Но в больницу пациента почему-то не положили.

«Началась пересменка. Фельдшер уезжает, а сыну говорят: сейчас хирург занят, придешь на прием завтра. Но до следующего дня мужчина не дожил. В ту же ночь аппендикс лопнул. Хотя у местных специалистов — другой диагноз», — поясняет мать погибшего.

Говорит, что когда после смерти вызвала полицейских, инспектор на расстоянии трех метров «выполнил всю задачу работу эксперта»: написал — умер дома от алкогольной интоксикации.

«Когда приехала фельдшер, я говорю — вы посмотрите. Но она мне сказала: «Вам же здесь жить, что вызывали скорую можно не фиксировать», — подчеркнула супруга погибшего Галина О.

Обе женщины говорят, что угрозы теперь сыпятся им постоянно, но они верят, что восстановить честное имя погибшего поможет настоящая экспертиза, в ней сказано: в крови усопшего не было ни грамма спиртного.

Известно, что в обоих случаях минздравом Бурятии проведены проверки, по результатам которых установлено, что больницей были допущены дефекты оказания медицинской помощи и лица, допустившие нарушения порядка и стандартов оказания медицинской помощи, привлечены к дисциплинарной ответственности — врачам сделали выговор. Правовую оценку произошедшему дадут в следственном комитете. По первому случаю дело уже возбуждено. По второму — идет проверка согласно статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.

Отметим, в Бурятии в 2017 году умерли 9,6 тысячи человек, коэффициент смертности в республике составил 10,6 умерших в расчете на одну тысячу населения. Основными причинами смерти населения в республике являются болезни системы кровообращения, на которые пришлось в прошлом году 40,4% всех смертей, а также новообразования, от которых умерло 17,3%. В 14,6% случаев причинами смерти стали несчастные случаи, отравления и травмы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, шокирующие случаи с пациентами происходили и в Алтайском крае. Вследствие несвоевременного оказания медицинской помощи и халатности доктора скончался житель алтайского села Новоегорьевское, 55-летний Александр М.

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Широкий общественный резонанс получила история девушки-подростка Василины из Солтонского района, которая подхватив простуду, несколько лет практически живет в больницах. Её живот покрывают множество шрамов и ран, в том числе, незаживающих, кровоточащих.

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