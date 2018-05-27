Москва, 28 мая, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 28 мая, в России отмечают День пограничника. Именно в этот день ровно сто лет назад декрет Совета народных комиссаров учредил пограничную охрану границы РСФСР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пограничники, граница

В СССР День пограничника установили в 1958 году. В современной России праздник установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 23 мая 1994 года «в целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск».

История пограничной службы началась еще во времена борьбы русских княжеств со степными кочевниками. Они вынуждены были возводить на подступах к своим владениям богатырские заставы, а также приграничные крепости-города. Во второй половине XIV века из-за частых набегов татар на южных и юго-восточных окраинах Московского княжества стали выставлять сторожевые отряды и станицы, а позже возводить засечные черты и пограничные укрепленные линии.

В 1571 году появилось «Уложение о станичной службе», которое регламентировало права и обязанности стражи, а также порядок охраны рубежей. Спустя три года над сторожевой и станичной службой назначили единого начальника.

Рост внешней торговли привёл к созданию в 1754 году пограничных таможен. Границу охраняли драгунские полки, рассредоточенные по форпостам, и таможенные вольнонаемные объездчики. С 1782 года стали вводить таможенную стражу из вольнонаёмных надзирателей, которую позже усилили казачьей стражей. С 1893 по 1917 год существовал Отдельный корпус пограничной стражи.

С распадом имперской государственности начался новый этап в истории пограничной службы. В 1918 году декрет СНК учредил пограничную охрану границы РСФСР. Спустя год её переименовали в пограничные войска. В течение нескольких десятков лет они находились в ведении различных государственных структур, пока в марте 1957 года пограничные войска не передали КГБ при Совете министров СССР. В декабре 1991 года после реорганизации КГБ СССР Главное управление пограничных войск упразднили и образовали комитет по охране государственной границы СССР.

После распада СССР президент РФ Борис Ельцин 12 июня 1992 года подписал указ «Об образовании пограничных войск Российской Федерации». В декабре 1993 года была образована Федеральная пограничная служба, которая стала государственным органом руководства пограничными войсками.

В 2003 году ФПС РФ упразднили, а её функции передали Федеральной службе безопасности. С этого времени охрану государственной границы стали осуществлять пограничные органы и пограничные войска ФСБ.

В 2004 году президент РФ Владимир Путин согласился с предложением директора ФСБ России Николая Патрушева исключить из федерального законодательства термин «пограничные войска». Охрану государственной границы возложили на пограничные органы ФСБ РФ, которые сейчас комплектуются только военнослужащими, проходящими службу по контракту.

Ряд республик бывшего СССР после обретения независимости продолжают отмечать День пограничника. Так, в Белоруссии, Киргизии, Таджикистане праздник отмечают 28 мая, как и в России. На Украине День пограничника — 30 апреля, в Туркмении — 11 августа, в Казахстане и Азербайджане — 18 августа, а в Латвии — 7 ноября.