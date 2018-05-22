Ярославль, 22 мая, 2018, 11:21 — ИА Регнум. В Ярославле решается ситуация, в которой оказались ярославцы, 27 лет проживающие в административном корпусе бывшего оборонного завода, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Аппарат Уполномоченного по правам человека Сергей Бабуркин на месте новоселья

Она находилась в работе у регионального уполномоченного по правам человека Сергея Бабуркина с 2014 года. Люди проживали в переоборудованных кабинетах. С 2009 года в помещениях отсутствовало даже отопление: жильцы обогревались электроприборами. Из-за большой нагрузки на электропроводку и протекающей крыши в одной из комнат уже произошел пожар. Проживающая там женщина была вынуждена переехать к соседке. Существовала угроза отключения электроэнергии в здании, а горячей воды у людей не было несколько лет. В таких условиях проживало семь семей.

В 2017 году при содействии Уполномоченного по правам человека в Ярославской области гражданам удалось в судебном порядке отстоять свое право на жилье: суд обязал Министерство обороны предоставить ярославцам благоустроенные квартиры. Но, к сожалению, даже при имеющемся решении суда, ведомство не спешило его исполнять. Проблема реализации права этих семей на жилище была поднята и в ходе личного приема граждан Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой, который прошел в ноябре прошлого года в режиме видеоконференцсвязи.

В результате всех усилий только сейчас удалось добиться решения вопроса.

«Я очень рад, что эта долгая история успешно завершилась в интересах граждан. На протяжении нескольких лет проблему пытались решить на различных уровнях, в прошлом году я даже обратился за поддержкой к федеральному Уполномоченному по правам человека и губернатору Ярославской области. Сегодня люди въехали в благоустроенные квартиры», — отметил Сергей Бабуркин.

В настоящее время с пятью семьями уже заключены договоры социального найма на предоставленные жилые помещения, по двум семьям ведется работа по подбору жилья. За гражданами сохраняется право на приватизацию выделенных государством квартир. Таким образом, удалось отстоять конституционное право на жилище четырнадцати ярославцев.