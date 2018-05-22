Брянск, 22 мая, 2018, 11:18 — ИА Регнум. Природоохранная прокуратура Брянской области нашла многочисленные нарушения законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления. Как 21 мая сообщила пресс-служба облпрокуратуры, среди нарушений — захоронение отходов, которые должны перерабатывать, несанкционированные свалки и отсутствие необходимых документов у владельцев полигонов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусорный контейнер

Всего прокуратура нашла 168 нарушений. По 16 случаям возбуждены административные дела, а по семи — поданы иски в суды. Одним из самых частых нарушений стала организация несанкционированных свалок бытового и строительного мусора. Их нашли почти в каждом районе области. При этом местные власти не выполняют требования по сортировке и разделению отходов.

Кроме того, проверяющие выявили и нарушения работы полигонов. Так, свалки, которые эксплуатируются тремя компаниями, не поставлены на учет как объекты, оказывающие негативное влияние на окружающую среду. Еще шесть организаций не предоставляют результаты мониторинга состояния и загрязнения.

Также прокуроры отметили, что только одна компания в Брянской области сортирует твердые бытовые отходы. Остальные решили не обращать внимания на запрет захоронения отходов, которые можно пустить на переработку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года в Брянске выбрали регионального оператора по обращению с отходами. В двух зонах, на которые разделена Брянская область согласно территориальной схеме обращения с ТБО, будет работать ОАО «Чистая планета». С компанией заключено соглашение на 10 лет.

Компания должна построить в регионе новые полигоны с сортировочными линиями, вторые очереди полигонов, мусоросортировочные линии. Общий объем вложений в двух зонах должен составить примерно 430 млн рублей.

Напомним, что ранее на экологические проблемы не раз обращал внимание президент Владимир Путин. В апреле 2017 года президент утвердил Стратегию экологической безопасности до 2025 года. В частности, в ней делается упор на необходимость создания индустрии утилизации отходов.