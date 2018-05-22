Москва, 22 мая, 2018, 11:09 — ИА Регнум. Закон о контрмерах в ответ на санкции США Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять

«Закон предполагает передачу достаточно широких полномочий президенту и правительству по контрсанкциям и принятиям решений, которые защитят страну», — сказал один из авторов закона спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Меры воздействия (противодействия) вводятся правительством РФ по решению президента РФ и подлежат отмене правительством РФ по решению президента РФ в случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для их введения. Решения о введении мер воздействия (противодействия) и об их отмене также могут быть приняты президентом РФ на основе предложений Совета Безопасности РФ.

Также президент РФ получает право принять решение о применении национального режима в отношении «товаров, происходящих из недружественных иностранных государств, работ, выполняемых организациями, связанными с недружественными иностранными государствами, гражданами недружественных иностранных государств, услуг, оказываемых организациями, связанными с недружественными иностранными государствами, гражданами недружественных иностранных государств, и (или) об установлении изъятий из такого режима».

Также в качестве мер возможно прекращение или приостановление международного сотрудничества с недружественными странами, возможно ограничение или запрет на ввоз продукции или сырья — перечень определит правительство РФ.

При этом прописывается, что такая мера не применяется в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в РФ; товаров, ввозимых на территорию РФ гражданами РФ, иностранными гражданами и лицами без гражданства для личного пользования.

Предусматривается запрет или ограничение на вывоз с территории РФ продукции или сырья — перечень также утвердит правительство РФ.

Предусмотрено и ограничение участия в госзакупках.

Кроме того, предполагаются и «иные меры в соответствии с решением президента РФ».